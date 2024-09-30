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Встраиваемая варочная панель BOSCH PPH6A6B20

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Встраиваемая варочная панель BOSCH PPH6A6B20
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Код товара: 39859
Производитель: Bosch
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ДО 30.09.24

42 990₽
48 990₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Установка
независимая
Цвет
черный
Страна производитель
Испания
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42 990₽
48 990₽
250
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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