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Газовая варочная панель SMEG SE70SGH-5 серебристый
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Код товара: 168219
Производитель: SMEG
Гарантия: гарантия
88 890₽
827
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Материал панели
- нержавеющая сталь
- Количество конфорок
- 5
- Переключатели
- поворотные
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Ширина для встраивания, см
- 56
- Глубина для встраивания, см
- 48.2
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