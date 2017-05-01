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Газовая варочная панель SMEG SE70SGH-5 серебристый

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Газовая варочная панель SMEG SE70SGH-5 серебристый
Газовая варочная панель SMEG SE70SGH-5 серебристый
Газовая варочная панель SMEG SE70SGH-5 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 168219
Производитель: SMEG
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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88 890₽
827
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Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черный
Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черный
95 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Материал панели
нержавеющая сталь
Количество конфорок
5
Переключатели
поворотные
Кнопка блокировки панели
нет
Ширина для встраивания, см
56
Глубина для встраивания, см
48.2
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В сравнение
В избранное
88 890₽
827
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 26 670 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?