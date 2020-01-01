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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 1212 K55 бежевый

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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 1212 K55 бежевый
Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 1212 K55 бежевый
Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 1212 K55 бежевый
Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 1212 K55 бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 168214
Производитель: GEFEST
нет отзывов
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14 990₽
179
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Газовая варочная панель Midea MG3260TGW белый
Газовая варочная панель Midea MG3260TGW белый
14 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Цвет
бежевый
Страна производитель
Беларусь
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14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

4 500 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа