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Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный

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Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Газовая варочная панель Gorenje GKTW642SYB черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 164837
Производитель: Gorenje
нет отзывов
спросить
45 990₽
49 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

13 800 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Установка
независимая
Цвет
черный
Страна производитель
Словения
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В сравнение
В избранное
45 990₽
49 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

13 800 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа