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Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый

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Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый
Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый
Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый
Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый
Газовая варочная панель Bosch PNH6B2O92R белый
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 163539
Производитель: Bosch
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ДО 30.09.24

29 990₽
359
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В магазинах:
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Газовая варочная панель Gorenje Simplicity GTW642SYB черный
32 950₽
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Газовая варочная панель Hotpoint-Ariston HG 62FA/BK черный
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Газовая варочная панель Gorenje GT642AXW белый
Газовая варочная панель Gorenje GT642AXW белый
26 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Цвет
белый
Страна производитель
Испания
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29 990₽
359
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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