Газовая варочная панель SMEG SPR864BGH белый
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Код товара: 152331
Производитель: SMEG
41 550₽
45 990₽
498
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- белый
- Страна производитель
- Италия
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