Газовая варочная панель Gorenje G640EW белый
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Код товара: 136742
Производитель: Gorenje
11 450₽
12 990₽
137
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- белый
- Страна производитель
- Словения
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