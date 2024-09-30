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Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый

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Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
Газовая варочная панель Gorenje GW641EBX серебристый
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Фото товара
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Код товара: 135508
Производитель: Gorenje
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ДО 30.09.24

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23 990₽
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В магазинах:
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Газовая варочная панель Gorenje GW641EX серебристый
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Газовая варочная панель Gorenje GW641EX серебристый
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18 990₽
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21 990₽
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C FIX серебристый
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19 990₽
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Газовая варочная панель Midea MG643TGW белый
20 990₽
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Газовая варочная панель REEX PGW-750BF RBe бежевый
22 490₽
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Характеристики
Установка
независимая
Цвет
серебристый
Страна производитель
Словения
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В сравнение
В избранное
20 950₽
23 990₽
251
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа