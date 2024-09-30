Газовая варочная панель Gorenje GT642AXW белый
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Код товара: 122019
Производитель: Gorenje
26 990₽
323
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- белый
- Страна производитель
- Словения
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