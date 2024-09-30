Газовая варочная панель Bosch PCP6A6B95R черный
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Код товара: 120017
Производитель: Bosch
31 990₽
383
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Испания
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