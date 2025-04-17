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Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
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Код товара: 112239
Производитель: Zigmund & Shtain
Гарантия: гарантия
23 950₽
287
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Материал панели
- эмаль
- Количество конфорок
- 5
- Переключатели
- поворотные
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Ширина для встраивания, см
- 55.2
- Глубина для встраивания, см
- 47
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Вопросы и ответы
А
Анжела
17 апреля 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас варочные газовые панели 5камфортные ,белого цвета?
1
0 0
0
05.ru
17.04.2025 18:28:12
Здравствуйте! Есть только в серебристом цвете.
Ответить
0 0
А
Анжела
17 апреля 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас варочные газовые панели 5камфо