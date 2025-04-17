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Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый

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Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 12.7 X бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 112239
Производитель: Zigmund & Shtain
Гарантия: гарантия
нет отзывов
1
вопрос
23 950₽
287
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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI бежевый
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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI бежевый
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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTB бежевый
25 950₽
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7 790₽

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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTB бежевый
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Газовая варочная панель Gorenje GT642AXW белый
26 950₽
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8 090₽

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Газовая варочная панель Gorenje GT642AXW белый
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Газовая варочная панель Gorenje G641EXB черный
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5 970₽

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Газовая варочная панель Gorenje GW641EXB черный
23 990₽
25 990₽
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7 200₽

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Газовая варочная панель Gorenje GW641EX серебристый
21 950₽
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Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 16.7 X бежевый
22 990₽
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Газовая варочная панель Zigmund & Shtain G 16.7 X бежевый
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Газовая варочная панель REEX PGW-640BF Rbe бежевый
19 850₽
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5 960₽

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Газовая варочная панель REEX PGW-640BF Rbe бежевый
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Газовая варочная панель Gorenje GTW641AKB черный
25 990₽
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Газовая варочная панель Gorenje GT641AKB черный
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Газовая варочная панель Midea MG643TGB черный
22 990₽
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Газовая варочная панель Midea MG643TGB черный
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Газовая варочная панель REEX PGW-750BF RBe бежевый
22 490₽
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C RBG бежевый
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C RBG бежевый
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Газовая варочная панель Hotpoint-Ariston HG 62FA/BK черный
22 750₽
26 990₽
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Газовая варочная панель Hotpoint-Ariston HG 62FA/BK черный
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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 2231-01 В85 бежевый
24 990₽
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7 500₽

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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 2231-01 В85 бежевый
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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 2344 черный
25 990₽
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7 800₽

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Газовая варочная панель GEFEST ПВГ 2344 черный
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Газовая варочная панель REEX PG-7500 Rbe бежевый
19 990₽
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6 000₽

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Газовая варочная панель REEX PG-7500 Rbe бежевый
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Газовая варочная панель REEX PGW-65400A RBe бежевый
21 990₽
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16%
Газовая варочная панель Gorenje GT642AB черный
Газовая варочная панель Gorenje GT642AB черный
27 950₽
32 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Материал панели
эмаль
Количество конфорок
5
Переключатели
поворотные
Кнопка блокировки панели
нет
Ширина для встраивания, см
55.2
Глубина для встраивания, см
47
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Вопросы и ответы
А
Анжела
17 апреля 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас варочные газовые панели 5камфортные ,белого цвета?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
17.04.2025 18:28:12
Здравствуйте! Есть только в серебристом цвете.
Ответить
0 0
А
Анжела
17 апреля 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас варочные газовые панели 5камфо