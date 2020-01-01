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Варочные панели
Варочные панели газовые
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый

Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый

0 отзывов
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Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Газовая варочная панель Bosch PCI6B1B90R белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111044
Производитель: Bosch
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35 990₽
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Характеристики
Установка
независимая
Страна производитель
Испания
Цвет
бежевый
Материал панели
эмаль
Количество конфорок
4
Расположение панели
спереди
Газ-контроль конфорок
есть
Ширина, см
58.2
Глубина, см
52
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мало
мало
35 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа