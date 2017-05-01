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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTB бежевый

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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTB бежевый
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Код товара: 109500
Производитель: Korting
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25 950₽
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Характеристики
Установка
независимая
Материал панели
эмаль
Количество конфорок
4
Переключатели
поворотные
Кнопка блокировки панели
нет
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Рассрочка

В рассрочку за 7 790 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

завтра

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