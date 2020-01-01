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Варочные панели
Варочные панели газовые
Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный

Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный

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Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный
Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный
Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный
Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный
Газовая варочная панель Gorenje GT64B черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 108253
Производитель: Gorenje
плати потом
мало
мало
15 290₽
16 990₽
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Характеристики
Установка
независимая
Страна производитель
Китай
Цвет
черный
Материал панели
закаленное стекло
Количество конфорок
4
Специальные конфорки
экспресс-конфорка
Расположение панели
спереди
Кнопка блокировки панели
нет
Газ-контроль конфорок
есть
Ширина, см
58
Глубина, см
50
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В сравнение
В избранное
мало
мало
15 290₽
16 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа