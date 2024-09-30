Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
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59 990₽
70 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Испания
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 034766788
15 марта 2024
Г
Гость 034766788
15 марта 2024
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