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Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный

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Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Газовая варочная панель Bosch PPQ7A6B90R черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 106161
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
5
1 отзыв
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59 990₽
70 990₽
В магазинах:
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В магазинах:
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Характеристики
Установка
независимая
Цвет
черный
Страна производитель
Испания
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Г
Г
Гость 034766788
15 марта 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Г
Гость 034766788
15 марта 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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59 990₽
70 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа