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Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый

Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый

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Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый
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Код товара: 100683
Производитель: Kuppersberg
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В наличии
В наличии
22 950₽
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Характеристики
Установка
независимая
Цвет
бежевый
Страна производитель
Турция
Материал панели
эмаль
Количество конфорок
4
Специальные конфорки
экспресс-конфорка
Расположение панели
спереди
Кнопка блокировки панели
нет
Газ-контроль конфорок
есть
Ширина, см
61
Глубина, см
51
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В наличии
В наличии
22 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа