Газовая варочная панель Kuppersberg FS 601 C бежевый
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Код товара: 100683
Производитель: Kuppersberg
В наличии
В наличии
22 950₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- бежевый
- Страна производитель
- Турция
- Материал панели
- эмаль
- Количество конфорок
- 4
- Специальные конфорки
- экспресс-конфорка
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Ширина, см
- 61
- Глубина, см
- 51
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