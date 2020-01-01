Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECS 603 C бежевый
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Код товара: 91220
Производитель: Kuppersberg
31 декабря
31 декабря
35 190₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Номинальная мощность, кВт
- 6.5
- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Китай
- Цвет
- бежевый
- Специальные конфорки
- трехконтурная, Hi Light, керамическая
- Материал панели
- стеклокерамика
- Количество конфорок
- 4
- Переключатели
- сенсорные
- Кнопка блокировки панели
- есть
- Функции
- кратковременная пауза
- Безопасность
- кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защитное отключение конфорок
- Защитное отключение конфорок
- есть
- Ширина, см
- 59
- Глубина, см
- 52
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