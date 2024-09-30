Индукционная варочная поверхность Bosch PIF651FB1E черный
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56 950₽
68 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип панели
- Индукционная
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 7.4
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Испания
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Вопросы и ответы
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К
Кумсият
11 декабря 2020
У вас есть индукционные варочные панели в бежевом цвете?
1
0 0
Ф
Фарида
13.12.2020 12:39:16
Добрый день, нет в наличии
Ответить
0 0
К
Кумсият
11 декабря 2020
У вас есть индукционные варочные панели в бежевом цвете?
1
0
0