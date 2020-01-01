Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT 644 BCSC черный
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Код товара: 78665
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
24 990₽
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 6.3
- Страна производитель
- Словения
- Цвет
- черный
- Специальные конфорки
- двухконтурная, Hi Light, керамическая
- Материал панели
- стеклокерамика
- Количество конфорок
- 4
- Переключатели
- сенсорные
- Кнопка блокировки панели
- есть
- Безопасность
- кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защитное отключение конфорок
- Защитное отключение конфорок
- есть
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 52
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