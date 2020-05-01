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Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный

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Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 184578
Производитель: Gorenje
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21 990₽
263
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Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606C бежевый
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Характеристики
Тип панели
Электрическая
Установка
независимая
Количество конфорок
4
Безопасность
кнопка блокировки панели, защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла
Ширина для встраивания, см
56
Глубина для встраивания, см
49
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21 990₽
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в 1 магазине

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