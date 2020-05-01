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Электрическая варочная поверхность Gorenje CT43SC черный
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Код товара: 184578
Производитель: Gorenje
21 990₽
263
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Количество конфорок
- 4
- Безопасность
- кнопка блокировки панели, защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла
- Ширина для встраивания, см
- 56
- Глубина для встраивания, см
- 49
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