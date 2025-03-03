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Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
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Код товара: 165655
Производитель: Bosch
31 790₽
381
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Количество конфорок
- 4
- Безопасность
- кнопка блокировки панели, защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла
- Ширина для встраивания, см
- 56
- Глубина для встраивания, см
- 49
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Вопросы и ответы
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З
Зураб
3 марта 2025
Есть в наличии ?
1
0 0
0
05.ru
04.03.2025 15:04:18
Есть в наличии в Махачкале и в Избербаше
Ответить
0 0
7
79894814263
25 августа 2023
Здравствуйте хотел бы уточнить по электрической варочной панели код товара : 165655. Есть ли в наличии на складе (новая) ? Ветринный вариант не интересует. Спасибо !
1
0 0
0
05.ru
25.08.2023 18:06:32
Добрый вечер! Остался только витринный вариант(
0 0
З
Зураб
3 марта 2025
Есть в наличии ?
1
0
0