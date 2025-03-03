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Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный

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Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 165655
Производитель: Bosch
нет отзывов
2
вопроса
31 790₽
381
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Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611FP2E черный
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9 470₽

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Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611FP2E черный
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Электрическая варочная поверхность Bosch PKF631FP3E черный
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11 400₽

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Индукционная варочная поверхность Bosch PUG61KAA5E черный
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9 900₽

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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT643BSC черный
31 990₽
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9 600₽

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Индукционная варочная поверхность Gorenje GI6401BSCE черный
26 990₽
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8 100₽

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Индукционная варочная поверхность Samsung NZ64H37070K черный
26 990₽
34 990₽
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Индукционная варочная поверхность Samsung NZ64H37070K черный
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Индукционная варочная поверхность Samsung NZ64F3NM1AB/WT черный
25 950₽
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7 790₽

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Индукционная варочная поверхность Samsung NZ64F3NM1AB/WT черный
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Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606C бежевый
25 990₽
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Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606C бежевый
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Индукционная варочная поверхность Korting HI 64013 B черный
27 990₽
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8 400₽

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Индукционная варочная поверхность Midea MIH67783SB черный
29 990₽
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Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECS 703 R черный
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Индукционная варочная поверхность Hyundai HHI 6786 BE бежевый
33 990₽
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10 200₽

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Индукционная варочная поверхность Hyundai HHI 6786 BE бежевый
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Индукционная варочная поверхность Midea MIH65783F черный
27 990₽
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Индукционная варочная поверхность Midea MIH65783F черный
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Индукционная варочная поверхность Gorenje IT641BCSC7 черный
Индукционная варочная поверхность Gorenje IT641BCSC7 черный
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13%
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611FP2E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611FP2E черный
31 550₽
35 990₽
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Электрическая варочная поверхность Bosch PKF631FP3E черный
Электрическая варочная поверхность Bosch PKF631FP3E черный
33 950₽
455
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Индукционная варочная поверхность Bosch PUG61KAA5E черный
Индукционная варочная поверхность Bosch PUG61KAA5E черный
37 990₽
395
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11%
Индукционная варочная поверхность Bosch PUG611AA5E черный
Индукционная варочная поверхность Bosch PUG611AA5E черный
32 990₽
36 990₽
383
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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT643BSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT643BSC черный
31 990₽
Характеристики
Тип панели
Электрическая
Установка
независимая
Количество конфорок
4
Безопасность
кнопка блокировки панели, защитное отключение конфорок, индикатор остаточного тепла
Ширина для встраивания, см
56
Глубина для встраивания, см
49
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Вопросы и ответы
З
Зураб
3 марта 2025
Есть в наличии ?
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0 0
0
05.ru
04.03.2025 15:04:18
Есть в наличии в Махачкале и в Избербаше
Ответить
0 0
7
79894814263
25 августа 2023
Здравствуйте хотел бы уточнить по электрической варочной панели код товара : 165655. Есть ли в наличии на складе (новая) ? Ветринный вариант не интересует. Спасибо !
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.08.2023 18:06:32
Добрый вечер! Остался только витринный вариант(
Ответить
0 0
З
Зураб
3 марта 2025
Есть в наличии ?
1 Ответить
0
0
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31 790₽
381
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 9 540 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?