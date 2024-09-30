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Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый

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Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 162984
Производитель: SMEG
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ДО 30.09.24

60 650₽
70 990₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Индукционная варочная поверхность Bosch PIE631FB1E черный
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Индукционная варочная поверхность ASKO HI1621G черный
Индукционная варочная поверхность ASKO HI1621G черный
65 890₽
Характеристики
Тип панели
Индукционная
Установка
независимая
Номинальная мощность, кВт
7.2
Цвет
бежевый
Страна производитель
Италия
Максимальная потребляемая мощность, кВт
7.2
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В сравнение
В избранное
60 650₽
70 990₽
727
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа