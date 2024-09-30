Индукционная варочная поверхность Bosch PVS651FB5E черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 161500
Производитель: Bosch
-31%
62 990₽
90 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
18%
Индукционная варочная поверхность Bosch PIF651FB1E черный
56 950₽
68 990₽
727
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
15%
Индукционная варочная поверхность SMEG SI2641DP бежевый
60 650₽
70 990₽
676
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Индукционная варочная поверхность Bosch PUE612FF1J белый
56 390₽
683
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2%
Индукционная варочная поверхность Bosch PIE651FC1E черный
56 990₽
57 990₽
790
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Индукционная варочная поверхность ASKO HI1621G черный
65 890₽
755
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Индукционная варочная поверхность Bosch PVS651FC5E черный
62 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип панели
- Индукционная
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 6.9
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Испания
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.