Индукционная варочная поверхность Bosch PIE631FB1E черный
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Код товара: 158841
Производитель: Bosch
48 990₽
54 990₽
587
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Характеристики
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- Тип панели
- Индукционная
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 7.4
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Испания
- Максимальная потребляемая мощность, кВт
- 7.4
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