Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
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6 750 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 6.5
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Словения
- Максимальная потребляемая мощность, кВт
- 6.5
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