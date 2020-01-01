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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный

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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECT641BSC черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 150880
Производитель: Gorenje
нет отзывов
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22 490₽
269
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Индукционная варочная поверхность HiSTORY HI 6440 BBK черный
Индукционная варочная поверхность HiSTORY HI 6440 BBK черный
19 990₽
Характеристики
Тип панели
Электрическая
Установка
независимая
Номинальная мощность, кВт
6.5
Цвет
черный
Страна производитель
Словения
Максимальная потребляемая мощность, кВт
6.5
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22 490₽
269
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

6 750 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа