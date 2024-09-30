Индукционная варочная поверхность Midea MIH32130F черный
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Код товара: 150330
Производитель: Midea
16 990₽
203
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Характеристики
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- Тип панели
- Индукционная
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 3.5
- Цвет
- черный
- Страна производитель
- Китай
- Максимальная потребляемая мощность, кВт
- 3.5
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