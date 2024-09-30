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Индукционная варочная поверхность Midea MIH32130F черный

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Индукционная варочная поверхность Midea MIH32130F черный
Индукционная варочная поверхность Midea MIH32130F черный
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Код товара: 150330
Производитель: Midea
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

16 990₽
203
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В магазинах:
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В магазинах:
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Электрическая варочная поверхность Korting HK 60003 B черный
17 590₽
Характеристики
Тип панели
Индукционная
Установка
независимая
Номинальная мощность, кВт
3.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Максимальная потребляемая мощность, кВт
3.5
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16 990₽
203
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа