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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
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Код товара: 120230
Производитель: Gorenje
26 490₽
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Количество конфорок
- 4
- Ширина для встраивания, см
- 56
- Глубина для встраивания, см
- 49
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