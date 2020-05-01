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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный

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Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
Электрическая варочная поверхность Gorenje ECS643BCSC черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 120230
Производитель: Gorenje
нет отзывов
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26 490₽
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В рассрочку за 7 950 ₽

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25 950₽
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7 790₽

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Индукционная варочная поверхность Samsung NZ64F3NM1AB/WT черный
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Индукционная варочная поверхность Korting HI 64013 B черный
27 990₽
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Индукционная варочная поверхность Midea MIH67783SB черный
29 990₽
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Индукционная варочная поверхность Midea MIH67783SB черный
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Индукционная варочная поверхность Midea MIH65783F черный
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Индукционная варочная поверхность Bosch PUG61KAA5E черный
Индукционная варочная поверхность Bosch PUG61KAA5E черный
31 550₽
37 990₽
Характеристики
Тип панели
Электрическая
Установка
независимая
Количество конфорок
4
Ширина для встраивания, см
56
Глубина для встраивания, см
49
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В избранное
26 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 7 950 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?