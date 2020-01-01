Электрическая варочная поверхность MAUNFELD EVCE.292-BK черный
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Код товара: 106164
Производитель: MAUNFELD
мало
мало
7 490₽
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Характеристики
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- Тип панели
- Электрическая
- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 1.8
- Страна производитель
- Китай
- Цвет
- черный
- Максимальная потребляемая мощность, кВт
- 3
- Специальные конфорки
- Hi Light, керамическая
- Материал панели
- стеклокерамика
- Количество конфорок
- 2
- Переключатели
- сенсорные
- Кнопка блокировки панели
- есть
- Безопасность
- кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защитное отключение конфорок
- Защитное отключение конфорок
- есть
- Ширина, см
- 28.8
- Глубина, см
- 52
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