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Варочные панели
Варочные панели электрические
Индукционная варочная поверхность Gorenje IT640BSC черный

Индукционная варочная поверхность Gorenje IT640BSC черный

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Индукционная варочная поверхность Gorenje IT640BSC черный
Индукционная варочная поверхность Gorenje IT640BSC черный
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Код товара: 103726
Производитель: Gorenje
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В наличии
В наличии
25 990₽
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Характеристики
Тип панели
Индукционная
Номинальная мощность, кВт
7.2
Установка
независимая
Страна производитель
Словения
Цвет
черный
Специальные конфорки
индукционная
Материал панели
стеклокерамика
Количество конфорок
4
Переключатели
сенсорные
Кнопка блокировки панели
есть
Безопасность
кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защитное отключение конфорок
Защитное отключение конфорок
есть
Ширина, см
59.5
Глубина, см
52
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В наличии
В наличии
25 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа