Духовой шкаф SMEG SF800P бежевый
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Код товара: 88780
Производитель: SMEG
-38%
В наличии
В наличии
49 990₽
79 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 72
- Цвет
- бежевый
- Максимальная температура, °C
- 250
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3
- Режимов нагрева
- 6
- Гриль
- есть
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- нет
- Вертел
- нет
- Безопасность
- защитное отключение
- Телескопические направляющие
- нет
- Число стекол дверцы
- 3
- Ширина, см
- 59.7
- Высота, см
- 58.8
- Глубина, см
- 57
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