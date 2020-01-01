Духовой шкаф Bosch HBG634BB1 чёрный
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Код товара: 87293
Производитель: Bosch
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мало
83 990₽
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Характеристики
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- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 71
- Цвет
- черный
- Максимальная температура, °C
- 300
- Класс энергопотребления
- A
- Режимов нагрева
- 13
- Гриль
- есть
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- есть
- Вертел
- нет
- Очистка духовки
- каталитическая
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 59.5
- Глубина, см
- 56.4
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