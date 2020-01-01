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Духовые шкафы
Духовой шкаф Bosch HBG634BB1 чёрный

Духовой шкаф Bosch HBG634BB1 чёрный

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Духовой шкаф Bosch HBG634BB1 чёрный
Духовой шкаф Bosch HBG634BB1 чёрный
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Код товара: 87293
Производитель: Bosch
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83 990₽
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Характеристики
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
71
Цвет
черный
Максимальная температура, °C
300
Класс энергопотребления
A
Режимов нагрева
13
Гриль
есть
Конвекция
есть
Переключатели
поворотные
Дисплей
есть
Вертел
нет
Очистка духовки
каталитическая
Ширина, см
59.5
Высота, см
59.5
Глубина, см
56.4
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мало
мало
83 990₽
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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