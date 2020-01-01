Духовой шкаф DARINA 1U8 BDE112707Bg бежевый
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Код товара: 83118
Производитель: DARINA
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20 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 60
- Максимальная температура, °C
- 250
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3.5
- Цвет
- бежевый
- Режимов нагрева
- 9
- Гриль
- есть
- Тип гриля
- электрический
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- нет
- Вертел
- нет
- Безопасность
- защитное отключение
- Дополнительные функции
- размораживание
- Телескопические направляющие
- нет
- Число стекол дверцы
- 3
- Очистка духовки
- традиционная
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 59.5
- Глубина, см
- 57
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