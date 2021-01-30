Духовой шкаф Bosch HBF534ES0R серебристый
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Код товара: 81449
Производитель: Bosch
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45 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 66
- Максимальная температура, °C
- 275
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3.3
- Цвет
- серебристый
- Режимов нагрева
- 8
- Гриль
- есть
- Тип гриля
- электрический
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- есть
- Вертел
- нет
- Безопасность
- защитное отключение, система защиты от детей
- Дополнительные функции
- размораживание, быстрый нагрев
- Телескопические направляющие
- есть
- Число стекол дверцы
- 3
- Очистка духовки
- каталитическая
- Ширина, см
- 59.4
- Высота, см
- 59.5
- Глубина, см
- 54.8
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Вопросы и ответы
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К
Качар
30 января 2021
А сколько противней в комплекте?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:06:40
Здравствуйте! Комплектация - решетка, универсальный противень, противень для выпечки
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0 0
М
Марина
22 июня 2020
Чьё производство и есть ли в наличии в Махачкале ?
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
22.06.2020 16:49:56
сборка Турция, в наличии есть, для подробной консультации можете набрать по номеру 88005110505
0 0
К
Качар
30 января 2021
А сколько противней в комплекте?
1
0
0