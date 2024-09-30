Духовой шкаф Midea MO68100GW белый
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36 990₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 70
- Цвет
- белый
- Максимальная температура, °C
- 250
- Класс энергопотребления
- A+
- Мощность подключения, кВт
- 3
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