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Духовые шкафы
Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FIT 804 H OW HA бежевый

Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FIT 804 H OW HA бежевый

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Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FIT 804 H OW HA бежевый
Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FIT 804 H OW HA бежевый
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Код товара: 78465
Производитель: Hotpoint-Ariston
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32 990₽
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Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
73
Максимальная температура, °C
250
Класс энергопотребления
A
Мощность подключения, кВт
2.6
Цвет
бежевый
Режимов нагрева
8
Гриль
есть
Тип гриля
электрический
Конвекция
есть
Переключатели
поворотные
Дисплей
нет
Вертел
нет
Безопасность
защитное отключение
Дополнительные функции
размораживание
Телескопические направляющие
нет
Ширина, см
59.5
Высота, см
59.5
Глубина, см
56.4
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мало
мало
32 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа