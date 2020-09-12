Духовой шкаф SMEG SF800PO бежевый
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-38%
В наличии
В наличии
49 990₽
79 990₽
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О товаре
электрическая, независимая, конвекция, объем 72 л, 58.80х59.70х57 см, цвет корпуса: бежевый
Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 72
- Максимальная температура, °C
- 250
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3
- Цвет
- бежевый
- Режимов нагрева
- 6
- Гриль
- есть
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- нет
- Вертел
- нет
- Безопасность
- защитное отключение
- Телескопические направляющие
- нет
- Число стекол дверцы
- 3
- Ширина, см
- 59.7
- Высота, см
- 58.8
- Глубина, см
- 57
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Вопросы и ответы
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А
Альбина Идрисова
12 сентября 2020
Духовой шкаф металический или стеклянная поверхность ?
1
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:42:44
Здравствуйте! Материал панели управления - эмалированная сталь Внутреннее покрытие - эмаль
Ответить
0 0
А
Альбина Идрисова
12 сентября 2020
Духовой шкаф металический или стеклянная поверхность ?
1
0
0