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Духовой шкаф Gorenje BSA6747A04BG черный
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Код товара: 187838
Производитель: Gorenje
53 450₽
641
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 77
- Максимальная температура, °C
- 300
- Переключатели
- сенсорные, поворотные
- Очистка духовки
- каталитическая
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
З
З
Зарема
22 февраля 2025
Достоинства
Отличный духовой шкаф. Не пожалела ни разу, что взяла именно ее.
Недостатки
Нет
Комментарии
Это просто бомба. Готовит шикарно. Курочку и картошку запекает за 25 мин, не пересушивает и подрумянивает. Очень довольна. Рекомендую всем!
М
М
Магомедович
8 сентября 2023
Достоинства
Очень функциональный духовой шкаф, за вменяемые деньги. Собран в Словении.
Недостатки
Пока нет.
Комментарии
К товару пока претензий нет. Хорошая, функциональная и красивая духовка. По непонятной причине не начислили обещанные бонусы. Думал воспользуюсь при следующей покупке.
З
Зарема
22 февраля 2025
Достоинства
Отличный духовой шкаф. Не пожалела ни разу, что взяла именно ее.
Недостатки
Нет
Комментарии
Это просто бомба. Готовит шикарно. Курочку и картошку запекает за 25 мин, не пересушивает и подрумянивает. Очень довольна. Рекомендую всем!
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 83
6 марта 2025
У вас в месяц Рамадан есть скидки ? За сколько обойдется шкаф духовой горения BSA6747A04BG
0 0
Г
Гость 83
6 марта 2025
У вас в месяц Рамадан есть скидки ? За сколько обойдется шкаф духовой горения BSA6747A04BG
0
0