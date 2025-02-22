Духовой шкаф Gorenje BSA6747A04BG черный

Отличный духовой шкаф. Не пожалела ни разу, что взяла именно ее.

Комментарии

Это просто бомба. Готовит шикарно. Курочку и картошку запекает за 25 мин, не пересушивает и подрумянивает. Очень довольна. Рекомендую всем!