Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый

Наведите на фотографию для увеличения
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 184492
Производитель: Gorenje
нет отзывов
спросить
29 990₽
35 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 9 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
29 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 000₽

в рассрочку

Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
32 990₽
37 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 900₽

в рассрочку

Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
367
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
35 950₽
367
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 790₽

в рассрочку

Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
35 950₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 790₽

в рассрочку

Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
425
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
35 450₽
425
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 640₽

в рассрочку

Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
29 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 000₽

в рассрочку

Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
29 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 000₽

в рассрочку

Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
28 990₽
29 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 700₽

в рассрочку

Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BOX6737E01BG черный
33 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 200₽

в рассрочку

Духовой шкаф Gorenje BOX6737E01BG черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф REEX OE 6060A RBe бежевый
33 990₽
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 200₽

в рассрочку

Духовой шкаф REEX OE 6060A RBe бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FIX серебристый
25 990₽
36 990₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 800₽

в рассрочку

Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FIX серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 622-02 В85 бежевый
28 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 700₽

в рассрочку

Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 622-02 В85 бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Meiendorf MDF OE-6060KT RBe бежевый
26 990₽
27 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 100₽

в рассрочку

Духовой шкаф Meiendorf MDF OE-6060KT RBe бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Midea MO78101CGW белый
34 990₽
39 990₽
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 500₽

в рассрочку

Духовой шкаф Midea MO78101CGW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Midea MO69103GB черный
32 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 900₽

в рассрочку

Духовой шкаф Midea MO69103GB черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Midea MO69103GW белый
32 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 900₽

в рассрочку

Духовой шкаф Midea MO69103GW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф REEX OE 6070M GR серый
32 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 900₽

в рассрочку

Духовой шкаф REEX OE 6070M GR серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Beko BBIM13301B черный
26 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 100₽

в рассрочку

Духовой шкаф Beko BBIM13301B черный
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
29 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
14%
Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
32 990₽
37 990₽
18%
Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый
Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый
27 990₽
33 990₽
367
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
35 950₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
35 950₽
425
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
35 450₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
77
Максимальная температура, °C
300
Режимов нагрева
11
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
29 990₽
35 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 9 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?