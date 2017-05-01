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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
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Код товара: 184492
Производитель: Gorenje
29 990₽
35 990₽
359
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 77
- Максимальная температура, °C
- 300
- Режимов нагрева
- 11
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