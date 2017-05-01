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Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый

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Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый
Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый
Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 602-02 К64S бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 168192
Производитель: GEFEST
нет отзывов
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27 990₽
33 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 8 400 ₽

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в 6 магазинах

бесплатно,

в 6 магазинах

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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
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Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
32 990₽
37 990₽
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9 900₽

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Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
29 990₽
35 990₽
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9 000₽

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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
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Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
29 990₽
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9 000₽

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Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
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Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
29 990₽
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9 000₽

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Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
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Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
28 990₽
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8 700₽

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Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FIX серебристый
25 990₽
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7 800₽

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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FIX серебристый
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Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 622-02 В85 бежевый
28 990₽
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8 700₽

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Духовой шкаф GEFEST ЭДВ ДА 622-02 В85 бежевый
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Духовой шкаф Meiendorf MDF OE-6060KT RBe бежевый
26 990₽
27 990₽
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8 100₽

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Духовой шкаф Meiendorf MDF OE-6060KT RBe бежевый
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Духовой шкаф Midea MO69103GB черный
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9 900₽

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Духовой шкаф Midea MO69103GW белый
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Духовой шкаф REEX OE 6070M GR серый
32 990₽
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9 900₽

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Духовой шкаф REEX OE 6070M GR серый
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Духовой шкаф Beko BBIM13301B черный
26 990₽
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Духовой шкаф Beko BBIM13301B черный
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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
29 990₽
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14%
Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
32 990₽
37 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
Духовой шкаф Gorenje BO6725E02WG белый
29 990₽
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Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
Духовой шкаф REEX OE 606 RBe бежевый
29 990₽
359
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Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
Духовой шкаф REEX OE 6060 RBe бежевый
29 990₽
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Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
Духовой шкаф REEX OE 6060M Rbe бежевый
28 990₽
29 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
55
Максимальная температура, °C
300
Режимов нагрева
6
Переключатели
поворотные
Очистка духовки
традиционная
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В сравнение
В избранное
27 990₽
33 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 8 400 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 6 магазинах

бесплатно,

в 6 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?