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Духовой шкаф Bosch HIJ517YW0R белый
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Код товара: 164876
Производитель: Bosch
47 990₽
54 690₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 66
- Максимальная температура, °C
- 270
- Режимов нагрева
- 8
- Переключатели
- поворотные, сенсорные
- Очистка духовки
- паром
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