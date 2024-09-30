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Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный

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Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735E05B черный
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161515
Производитель: Gorenje
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

38 990₽
43 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
32 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
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Духовой шкаф Gorenje BOSX6737E03B черный
34 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BOS67371CLI бежевый
33 900₽
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Духовой шкаф Gorenje BOS67371CLI бежевый
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Духовой шкаф Gorenje BOS67372CLB черный
36 950₽
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Духовой шкаф Gorenje BOS67372CLB черный
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Духовой шкаф Gorenje BOS67372CLI бежевый
36 950₽
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Духовой шкаф Gorenje BOS67372CLI бежевый
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
32 850₽
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
32 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E03WG белый
34 990₽
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35 990₽
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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E09WG белый
42 690₽
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33 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BOSB6737E09X серебристый
38 990₽
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Духовой шкаф Gorenje BOSB6737E09X серебристый
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Духовой шкаф Bosch HBF534ES0Q серебристый
41 990₽
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Духовой шкаф Bosch HBF534ES0Q серебристый
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
36 950₽
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FBK черный
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FBK черный
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Духовой шкаф Gorenje BOS67371CLI бежевый
Духовой шкаф Gorenje BOS67371CLI бежевый
33 900₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
77
Цвет
черный
Максимальная температура, °C
300
Класс энергопотребления
A
Мощность подключения, кВт
2.5
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В сравнение
В избранное
38 990₽
43 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа