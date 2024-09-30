Духовой шкаф Gorenje BO6725E02BG черный
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Код товара: 161508
Производитель: Gorenje
32 990₽
395
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В магазинах:
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 77
- Цвет
- черный
- Максимальная температура, °C
- 300
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 2.5
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 8
26 декабря 2023
Здравствуйте , что означает гидролизная очистка?
1
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0
05.ru
28.12.2023 09:43:29
Здравствуйте! Способ очистки камеры печи методом гидролиза заключается в размягчении запекшегося жира, пригоревших остатков пищи паром.
Ответить
0 0
Г
Гость 8
26 декабря 2023
Здравствуйте , что означает гидролизная очистка?
1
0
0