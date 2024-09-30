Духовой шкаф Bosch HIJ517YB0R черный
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Код товара: 161497
Производитель: Bosch
48 650₽
59 990₽
583
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 66
- Цвет
- черный
- Максимальная температура, °C
- 270
- Класс энергопотребления
- A
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