Духовой шкаф SMEG SF800B белый
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Код товара: 152333
Производитель: SMEG
65 490₽
76 790₽
785
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 72
- Цвет
- белый
- Максимальная температура, °C
- 250
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3
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