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Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный

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Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBG517EB0R черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 133946
Производитель: Bosch
нет отзывов
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61 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

18 590 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
71
Цвет
черный
Максимальная температура, °C
275
Класс энергопотребления
A
Мощность подключения, кВт
3.4
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В сравнение
В избранное
61 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

18 590 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа