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Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый

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Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
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Код товара: 128587
Производитель: Bosch
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ДО 30.09.24

49 990₽
56 990₽
599
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Духовой шкаф Midea MO98270CGB черный
49 990₽
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Духовой шкаф Samsung NV68A1145RK черный
42 990₽
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Духовой шкаф Samsung NV68A1145RK черный
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Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FE8 1352 SP BLG черный
54 990₽
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Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FE8 1352 SP BLG черный
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Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB черный
Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB черный
47 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
66
Цвет
серебристый, черный, белый
Максимальная температура, °C
275
Класс энергопотребления
A
Мощность подключения, кВт
3.3
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49 990₽
56 990₽
599
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа