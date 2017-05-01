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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый

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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 114963
Производитель: Zigmund & Shtain
нет отзывов
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42 550₽
510
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
35 950₽
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10 790₽

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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
35 950₽
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10 790₽

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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
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473
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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E03WG белый
39 490₽
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11 850₽

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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E03WG белый
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Духовой шкаф Bosch HBA534EB0 черный
36 990₽
42 990₽
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11 100₽

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Духовой шкаф Bosch HBA534EB0 черный
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425
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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
35 450₽
425
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10 640₽

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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 138 X бежевый
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575
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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E09WG белый
47 990₽
49 990₽
575
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14 400₽

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Духовой шкаф Gorenje BOS6737E09WG белый
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479
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Духовой шкаф Gorenje BOSB6737E09X серебристый
39 990₽
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12 000₽

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Духовой шкаф Gorenje BOSB6737E09X серебристый
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Духовой шкаф Bosch HBF534ES0Q серебристый
39 990₽
45 990₽
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12 000₽

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Духовой шкаф Bosch HBF534ES0Q серебристый
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
39 990₽
46 990₽
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12 000₽

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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
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Духовой шкаф Midea MO98270CGB черный
49 990₽
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15 000₽

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Духовой шкаф Midea MO98270CGB черный
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Духовой шкаф HiSTORY OE778B.RBG бежевый
42 950₽
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12 890₽

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Духовой шкаф HiSTORY OE778B.RBG бежевый
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Духовой шкаф HiSTORY OE728L.FGR серый
39 990₽
46 990₽
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12 000₽

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Духовой шкаф HiSTORY OE728L.FGR серый
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Духовой шкаф HiSTORY OE728B.FBK черный
36 950₽
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11 090₽

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Духовой шкаф HiSTORY OE728B.FBK черный
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Духовой шкаф Midea MO78101CGW белый
34 990₽
39 990₽
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10 500₽

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Духовой шкаф Midea MO78101CGW белый
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Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FE8 1352 SP BLG черный
49 990₽
54 990₽
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15 000₽

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Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FE8 1352 SP BLG черный
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Духовой шкаф Midea MO78107CGB черный
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLI бежевый
35 950₽
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Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
Духовой шкаф Gorenje BO6735CLB черный
35 950₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
67
Максимальная температура, °C
250
Режимов нагрева
7
Переключатели
поворотные
Очистка духовки
традиционная
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В сравнение
В избранное
42 550₽
510
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 12 770 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?