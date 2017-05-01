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Духовой шкаф Zigmund & Shtain E 135 X бежевый
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Код товара: 114963
Производитель: Zigmund & Shtain
42 550₽
510
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 67
- Максимальная температура, °C
- 250
- Режимов нагрева
- 7
- Переключатели
- поворотные
- Очистка духовки
- традиционная
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