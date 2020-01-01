Духовой шкаф Bosch HBJN17EB0R черный
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Код товара: 110868
Производитель: Bosch
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мало
45 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 66
- Цвет
- черный
- Максимальная температура, °C
- 270
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3.3
- Режимов нагрева
- 9
- Гриль
- есть
- Тип гриля
- электрический
- Конвекция
- есть
- Переключатели
- поворотные
- Дисплей
- есть
- Вертел
- нет
- Дополнительные функции
- быстрый нагрев
- Телескопические направляющие
- есть
- Число стекол дверцы
- 2
- Ширина, см
- 56.08
- Высота, см
- 57.5
- Глубина, см
- 54.8
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