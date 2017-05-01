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Духовой шкаф Korting OKB 461 CRB бежевый

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Духовой шкаф Korting OKB 461 CRB бежевый
Духовой шкаф Korting OKB 461 CRB бежевый
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Фото товара
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Код товара: 107164
Производитель: Korting
нет отзывов
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57 950₽
Рассрочка

В рассрочку за 17 390 ₽

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в 3 магазинах

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Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB черный
Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB черный
52 490₽
55 990₽
Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
64
Максимальная температура, °C
275
Режимов нагрева
6
Переключатели
поворотные
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В сравнение
В избранное
57 950₽
Рассрочка

В рассрочку за 17 390 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?