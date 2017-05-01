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Духовой шкаф Korting OKB 461 CRB бежевый
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Код товара: 107164
Производитель: Korting
57 950₽
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бесплатно,в 3 магазинах
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 64
- Максимальная температура, °C
- 275
- Режимов нагрева
- 6
- Переключатели
- поворотные
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