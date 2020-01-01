Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
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Код товара: 102666
Производитель: Bosch
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мало
59 990₽
62 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Духовка
- электрическая
- Объём духовки, л
- 66
- Цвет
- черный
- Максимальная температура, °C
- 275
- Класс энергопотребления
- A
- Мощность подключения, кВт
- 3.3
- Режимов нагрева
- 8
- Гриль
- есть
- Тип гриля
- электрический
- Конвекция
- есть
- Дисплей
- есть
- Вертел
- нет
- Безопасность
- защитное отключение, система защиты от детей
- Дополнительные функции
- размораживание, быстрый нагрев
- Телескопические направляющие
- есть
- Число стекол дверцы
- 3
- Очистка духовки
- каталитическая
- Ширина, см
- 59.4
- Высота, см
- 59.5
- Глубина, см
- 54.8
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