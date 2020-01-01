Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Встраиваемая техника
Духовые шкафы
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный

Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Духовой шкаф Bosch HBJ558YB0Q черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 102666
Производитель: Bosch
плати потом
мало
мало
59 990₽
62 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Установка
независимая
Духовка
электрическая
Объём духовки, л
66
Цвет
черный
Максимальная температура, °C
275
Класс энергопотребления
A
Мощность подключения, кВт
3.3
Режимов нагрева
8
Гриль
есть
Тип гриля
электрический
Конвекция
есть
Дисплей
есть
Вертел
нет
Безопасность
защитное отключение, система защиты от детей
Дополнительные функции
размораживание, быстрый нагрев
Телескопические направляющие
есть
Число стекол дверцы
3
Очистка духовки
каталитическая
Ширина, см
59.4
Высота, см
59.5
Глубина, см
54.8
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф SMEG SF800PO бежевый
49 990₽
79 990₽
Духовой шкаф SMEG SF800PO бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф SMEG SF800P бежевый
49 990₽
79 990₽
Духовой шкаф SMEG SF800P бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBF534EB0R черный
49 990₽
Духовой шкаф Bosch HBF534EB0R черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBJN17EW0R бежевый
52 450₽
Духовой шкаф Bosch HBJN17EW0R бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
53 990₽
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HIJ517YB0R черный
55 990₽
Духовой шкаф Bosch HIJ517YB0R черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBG517EW0R белый
52 890₽
Духовой шкаф Bosch HBG517EW0R белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HIJ557YB0R черный
66 990₽
Духовой шкаф Bosch HIJ557YB0R черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HIJN17EW0R бежевый
52 500₽
Духовой шкаф Bosch HIJN17EW0R бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBG516BB0R черный
67 990₽
75 990₽
Духовой шкаф Bosch HBG516BB0R черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HIJ517YW2R белый
52 990₽
Духовой шкаф Bosch HIJ517YW2R белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Gorenje BSA6737ORAW белый
49 990₽
Духовой шкаф Gorenje BSA6737ORAW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Gorenje BPSA6747A08BG черный
53 990₽
Духовой шкаф Gorenje BPSA6747A08BG черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Духовой шкаф Bosch HBT537FB0 черный
53 990₽
Духовой шкаф Bosch HBT537FB0 черный
-38%
Духовой шкаф SMEG SF800PO бежевый
Духовой шкаф SMEG SF800PO бежевый
49 990₽
79 990₽
-38%
Духовой шкаф SMEG SF800P бежевый
Духовой шкаф SMEG SF800P бежевый
49 990₽
79 990₽
Духовой шкаф Bosch HBF534EB0R черный
Духовой шкаф Bosch HBF534EB0R черный
49 990₽
Духовой шкаф Bosch HBJN17EW0R бежевый
Духовой шкаф Bosch HBJN17EW0R бежевый
52 450₽
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
Духовой шкаф Bosch HBJ558YW0Q белый
53 990₽
Духовой шкаф Bosch HIJ517YB0R черный
Духовой шкаф Bosch HIJ517YB0R черный
55 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
59 990₽
62 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа